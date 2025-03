[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valente: “Bilancio di previsione, più risorse per cultura, welfare e benessere animale”

Un bilancio che guarda al futuro e rafforza l’identità di Manfredonia come città della cultura. Più fondi per eventi, spettacoli e tutela del patrimonio, con il Manfredonia Festival che entra ufficialmente tra le manifestazioni finanziate con 60.000 euro, una stagione teatrale più ricca e risorse dedicate per la prima volta al restauro delle opere d’arte, segno di una crescente attenzione alla valorizzazione della nostra storia e delle nostre radici.

Il welfare riceve un segnale importante, con un aumento delle risorse destinate ai servizi sociali, passando da 15,7 milioni di euro nel 2023 a 18,5 milioni nel 2025. Questo significa più investimenti per il supporto agli anziani, l’inclusione sociale, l’assistenza domiciliare e il trasporto scolastico per i minori, con un impegno concreto per contrastare le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita di chi è più in difficoltà.

Dopo anni di immobilismo, finalmente si investe con più determinazione nel benessere animale. Il contributo al canile, fermo alla convenzione del 1997, viene finalmente adeguato ai nuovi standard stabiliti dalla legge regionale del 2023, che riconosce l’importanza di garantire risorse adeguate per cibo e cure veterinarie. Un segnale di civiltà e di rispetto per gli animali, che meritano condizioni dignitose e un impegno più concreto nella gestione del randagismo.

Manfredonia cresce e cambia passo: più cultura, più servizi per le persone, più attenzione al benessere animale. Un bilancio che guarda al futuro con responsabilità e visione!

Maria Teresa Valente