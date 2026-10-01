Uomo scomparso a Manfredonia, “Aiutatemi a trovare Aldo Assi, 82 anni”

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Ore di grande apprensione a Manfredonia per la scomparsa di Aldo Assi, 82 anni. L’uomo, un ex finanziere in pensione originario di Taranto ma da tantissimi anni residente nella cittadina garganica, si è allontanato dalla sua abitazione nella mattinata di oggi dichiarando che sarebbe rientrato a breve. Da quel momento, si sono perse le sue tracce e non ha piú fatto ritorno a casa.

Profondamente angosciati i familiari, che lanciano un accorato appello alla redazione de ilsipontino.net: «Siamo molto preoccupati, speriamo di trovarlo prima che faccia buio».

Chiunque abbia notizie utili, lo abbia avvistato o sia in grado di fornire elementi fondamentali per il suo ritrovamento è pregato di contattare il numero le forze dell’ordine o di scrivere direttamente alla nostra redazione.