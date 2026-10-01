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Dalla Daunia a Kunming: la ceramica di Angela Quitadamo tra l’Università e il Parco

Il rettore dell’Università di Foggia dona le sue riletture dell’attingitoio daunio

alla Southwest Forestry University; a Ischitella il riconoscimento «Il Cammino

delle Donne del Gargano». Intanto la sezione Archeoclub apre nuovi percorsi in

tutta la Daunia



MANFREDONIA. Due giornate, due scene diverse, un unico filo. Il 25 settembre,

all’Università di Foggia, alcune ceramiche di Angela Quitadamo sono state donate dal

rettore a una delegazione accademica giunta dalla Cina; il giorno seguente, a Ischitella,

l’Ente Parco Nazionale del Gargano le ha conferito il riconoscimento «Il Cammino delle

Donne del Gargano». Ceramista e restauratrice di Monte Sant’Angelo, attiva da

quarant’anni sul territorio garganico e sipontino, e presidente della sezione Archeoclub

d’Italia Manfredonia-Siponto-Monte Sant’Angelo, Quitadamo dedica da tempo il proprio

lavoro allo studio e alla reinterpretazione delle forme e dei segni della civiltà daunia.



A Palazzo Ateneo l’Università di Foggia ha accolto la delegazione della Southwest

Forestry University di Kunming (Yunnan), guidata dal prof. Li Yongqin, presidente del

Consiglio di amministrazione. Alla presenza del rettore Lorenzo Lo Muzio e del

commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano Raffaele Di Mauro, i due atenei

hanno sottoscritto un accordo di cooperazione e una lettera d’intenti su formazione postlaurea, mobilità di studenti e docenti e ricerca, con particolare attenzione alla biodiversità

degli ambienti forestali. La visita ha dato seguito alla missione compiuta in Cina

dall’Ateneo foggiano dal 15 al 24 aprile, della quale facevano parte, fra gli altri l’archeologo

Riccardo Di Cesare, ordinario di Archeologia classica. In quell’occasione i partner cinesi

avevano manifestato un forte interesse per l’archeologia e per la valorizzazione del

patrimonio culturale.

Di qui la scelta del dono: al termine dell’incontro il rettore Lo Muzio ha consegnato al

prof. Li Yongqin alcuni attingitoi realizzati da Quitadamo. Il nome stesso ne dichiara la

funzione. L’attingitoio è un piccolo vaso a vasca bassa o profonda, munito di una sola ansa

a nastro che si leva ben oltre l’orlo; serviva ad attingere liquidi da contenitori più grandi,

come olle e crateri, per poi versarli, e l’ansa alta consentiva di immergere la vasca senza

bagnarsi la mano e di appendere il vaso. Nella ceramica daunia è attestato dalla prima fase

subgeometrica, tra VII e VI secolo a.C., e accompagna l’intera produzione fino al IV-III

secolo a.C., con varianti riconoscibili nei diversi centri: Canosa, Ordona, Arpi, Salapia,

Ascoli Satriano. Era modellato in argilla depurata di colore chiaro, per lo più a mano (il

tornio si diffonde nelle fasi più tarde), e dipinto a colori opachi: bruno-nerastro nella

produzione monocroma, bruno e rosso in quella bicroma, con fasce, linee e motivi

geometrici.

Il tratto più riconoscibile è l’ansa, spesso coronata da appendici plastiche a bottone o «a

corna», che ne fanno quasi una piccola scultura: è proprio questo elemento che le opere di

Quitadamo reinterpretano. Gran parte degli esemplari noti proviene da corredi funerari,

nei quali l’attingitoio compare di frequente accanto all’olla; la coppia rinvia al servizio delle

bevande e al banchetto, forse alla libagione, e insieme al prestigio e all’appartenenza alla

comunità. Un vaso nato per attingere e condividere è parso così il dono più adatto ad

avviare un dialogo fra due comunità di studio lontane nello spazio, ma accomunate

dall’interesse per la ricerca e per il patrimonio.

Sabato 26 settembre, a Ischitella, Quitadamo è stata tra le sette donne premiate nel

«Cammino delle Donne del Gargano», tappa del festival «Gargano Vivo» promosso

dall’Ente Parco. La serata era dedicata a donne che, in ambiti differenti (dal sociale

all’impresa rurale, dalla cultura alla cura delle tradizioni), hanno lasciato un segno nella

vita del Promontorio; con lei sono state premiate Grazia Galante, Giannina Di Brina, Maria

Voto, Dina Caione, Grazia Devola e Antonietta Fasanella. Quitadamo è stata riconosciuta

per la sua attività di ceramista, con la quale da anni dialoga con il repertorio figurativo

daunio, riportandone forme, simboli e memoria nella contemporaneità.



Nella stessa occasione ha donato al commissario Di Mauro una sua creazione che

traduce in forma tridimensionale un’imbarcazione raffigurata su una stele daunia. Sulla

pietra la nave vive in superficie, ridotta a poche linee essenziali; nella ceramica diventa un

oggetto nello spazio, da osservare e rigirare fra le mani. Più che una copia, l’opera è una

domanda rivolta all’immagine antica: come doveva essere fatto ciò che l’incisore ha

soltanto accennato? Le stele daunie, il cui nucleo principale è custodito nel Museo

Archeologico Nazionale di Manfredonia, costituiscono uno dei repertori figurativi più

ricchi dell’Italia preromana. Che un’artista del territorio torni a confrontarsi con esse

attraverso le mani, oltre che attraverso lo sguardo, corrisponde al modo in cui la sezione

Archeoclub, di cui Quitadamo ne è presidente, intende vivere il patrimonio: frequentarlo,

interrogarlo, restituirlo alla comunità in forme nuove.

La motivazione, firmata dal commissario straordinario dell’Ente Parco, recita:

«Per aver fatto della terra e della materia strumenti di memoria e di racconto,

dando forma, attraverso la sua forza creativa ed espressiva, alle radici

profonde della cultura del Gargano. Per aver custodito e reinterpretato

l’antica tradizione ceramica della civiltà daunia, portandone la storia, i

simboli e l’identità oltre i confini del territorio, in Italia e nel mondo. Ad Angela

Quitadamo, con riconoscenza, per aver trasformato la materia in memoria,

la memoria in arte, e l’arte in un racconto universale del Gargano».



I due appuntamenti di fine settembre non arrivano isolati. La sezione Archeoclub

d’Italia A.P.S. Manfredonia-Siponto-Monte Sant’Angelo, in stretta e consolidata sinergia

con la storica associazione sipontina Daunia TuR APS, ha fissato la propria missione in

quattro parole: ricerca, studio, salvaguardia e cittadinanza consapevole.

Su questa base la sezione sta avviando nuovi percorsi di ricerca, di studio e di

coinvolgimento degli appassionati, con l’intento di estenderli all’intero territorio della

Daunia, dall’archeologia alla storia e alla cultura dei suoi centri. L’idea che li guida è la

stessa che anima il lavoro della sua presidente: il patrimonio non si esaurisce nella custodia

dei reperti, ma vive quando una comunità torna a interrogarlo, a studiarlo e a riconoscersi

in esso.



Miriam Fatone

Consigliera della sezione Archeoclub d’Italia Manfredonia-Siponto-Monte Sant’Angelo