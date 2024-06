Uomini e Donne, una coppia è tornata insieme: c’entra Temptation Island

Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono tornati al centro del gossip. Solo alcune settimane fa avevano annunciato la fine della loro storia d’amore. I due si erano conosciuti nel salotto televisivo di Uomini e Donne quando Alessio aveva deciso di corteggiare Lavinia. La tronista lo aveva preferito al rivale Alessio Campoli, dando così vita alla loro storia d’amore. I due avevano fatto sognare i fan di Uomini e Donne festeggiando il loro primo anniversario lo scorso aprile. Peccato che negli ultimi mesi siano circolate delle voci di una crisi tra di loro. Infatti, Alessio e Lavinia hanno iniziato a mostrarsi sempre di meno sui social. L’ex corteggiatore era addirittura assente alla laurea della fidanzata. Allo stesso tempo, i due erano stati dati come concorrenti di Temptation Island.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tornati insieme

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne lo scorso maggio aveva ammesso che la storia con Lavinia Mauro era giunta al capolinea. Alessio Corvino aveva detto di aver vissuto un momento complicato con la fidanzata, tanto da aver preso una decisione sofferta e inevitabile. Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva anticipato che una coppia di U&D era tornata insieme. L’esperta di gossip ha confermato che si tratterebbe di Lavinia e Alessio. Un utente li ha pizzicati insieme in un locale a Napoli. Una segnalazione che è stata confermata da Amedeo Venza, che ha annunciato il loro ritorno di fiamma. L’esperto di gossip ha concluso aggiungendo un importante dettaglio: “Appena hanno saputo che non andavano a Temptation Island si sono riuniti come per magia. “ I due non avrebbero superato i casting della nuova edizione del reality show in partenza dal 27 giugno su Canale 5.