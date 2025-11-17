Uomini e Donne, Tina Cipollari fa una tremenda previsione su Gemma Galgani: “Non troverà…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista nel salotto televisivo di Verissimo dove ha parlato della sua carriera e vita privata. L’opinionista di Uomini e Donne ha compiuto da poco 60 anni. In studio, la donna ha parlato anche della sua antagonista Gemma Galgani dopo aver ricevuto un video-messaggio da parte di Gianni Sperti dove ha raccontato della loro lunga amicizia. Per l’occasione, Silvia Toffanin ha mandato in onda il filmato in cui si vede Tina Cipollari abbracciare la dama di Torino. Quest’ultima era scoppiata a piangere a dirotto dopo l’addio di Mario Lenti. La donna aveva accusato il cavaliere di averla presa in giro. Una volta tornati in studio, l’opinionista ha fatto una tremenda previsione su Gemma Galgani, dichiarando in questo modo: “In quell’occasione ho provato tenerezza. Detto questo, mi gioco ciò che ho più caro al mondo ma non troverà l’amore. Sono 15 anni che è in trasmissione la sua presenza ha alleggerito il tutto però non troverà l’amore né in trasmissione né fuori.”

Uomini e donne, Tina Cipollari rivela di essere una madre apprensiva

La donna ha detto di aver abbracciato Gemma Galgani perché talmente colpita dalle sue lacrime. Tina Cipollari ha dimostrato di essere umana e dolce nei confronti della dama di Torino sebbene rimanga sulle sue idee. Secondo l’opinionista di Uomini e Donne, la donna non coronerà mai il suo sogno d’amore non ammettendo repliche alla sua opinione. Sempre a Verissimo, Tina Cipollari ha detto di essere una madre assai apprensiva sopratutto ora che i suoi figli sono nel pieno dell’adolescenza. La collega di Gianni Sperti ha spiegato che non esita a curiosare nei suoi telefonini e chiamarli spesso durante la loro assenza perché teme che sia successo qualcosa di grave.