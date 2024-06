Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti sul trono a settembre? La verità

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono tra le figure più amate di Uomini e Donne. Ogni anno i due si siedono sulle loro poltroncine per commentare le vicende di dame, cavalieri e tronisti. Nel corso degli ultimi tempi però i due erano finiti al centro di alcune indiscrezioni. Alcune voci infatti sostenevano che Gianni Sperti e Tina Cipollari sarebbero diventati tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne in partenza a settembre. A rompere il silenzio c’ha pensato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto del dating show, che ha pubblicato una segnalazione da parte di un utente. Il giovane ha pubblicato il seguente messaggio: “Tina e Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che li vedevano tronisti. Saranno sempre opinionisti.”

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti rimangono come opinionisti: torna Jack Vanore?

Un utente ha portato una segnalazione a Lorenzo Pugnaloni su di un’ospitata di Gianni Sperti e Tina Cipollari insieme a Jack Vanore. Nel messaggio si legge oltre alla smentita su Tina e Gianni come tronisti anche le seguenti parole: “ma un cambio di opinionisti” e la gente ha esultato perché vorrebbe che anche lui tornasse e Jack ha sorriso, chissà”. Insomma, le persone vorrebbero nuovamente Jack Vanore come opinionista al fianco di Tina e Gianni magari prendendo il posto di Tinì Cansino, che non hai mai catturato i favori da parte del pubblico di Canale 5. Chissà se Maria De Filippi ascolterà la richiesta dei fan di Uomini e Donne riportando Jack Vanore nel suo programma. Non resta che attendere settembre per saperlo.