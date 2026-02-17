Uomini e Donne, Roberta e Alessandro pronti a metter su famiglia: “C’è spazio per un figlio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si trovano a Dubai per una vacanza d’amore e ieri hanno festeggiato il loro secondo anniversario.

Sono trascorsi due anni da quando hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e a dispetto di ciò che in molti credevano sono sempre più innamorati e complici. Sui social si mostrano sempre molto affiatati e spesso si dedicano parole speciali e piene d’amore. Qualche settimana fa hanno fatto sapere che stanno facendo le ‘prove’ per una convivenza ma sembra che tra i loro progetti di coppia futuri ci sia qualcosa di più importante, cioè metter su famiglia.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua innamoratissimi dopo Uomini e Donne: entrambi desiderano un figlio

In un’intervista di coppia concessa a Eva 3000 l’ex dama ha detto che dopo il dating show è stato un salto nel vuoto. Inizialmente le tensioni e i momenti delicati non sono mancati ma pian piano sono riusciti a costruire un solido rapporto. In molti non credevano nella loro relazione, a parer suo però il tempo ha dato le risposte.

Anche l’ex cavaliere ha fatto sapere che costruiscono qualcosa di vero giorno dopo giorno, ha anche detto che alla lunga la verità parla più forte dei dubbi. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono più innamorati che mai, hanno anche ammesso di voler diventare genitori: “Da tempo c’è spazio nei nostri cuori per un figlio. Ora aspettiamo solo che la vita compia la sua magia“.