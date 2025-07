Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Brando e Raffaella?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un periodo di silenzio seguito alla fine della sua storia con Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian è tornato a farsi vedere sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, all’indomani dell’annuncio ufficiale da parte dell’ex corteggiatrice, aveva comunicato la volontà di prendersi una pausa, chiedendo comprensione per il momento delicato che stava vivendo. La rottura con la ragazza che aveva scelto nel programma di Maria De Filippi lo aveva infatti profondamente segnato. Ma a distanza di qualche tempo, qualcosa è cambiato. Complice il suo nuovo impegno nel mondo della musica, Brando sembra aver ritrovato una certa serenità. Il giovane, infatti, ha iniziato a lavorare come dj e, come leggiamo da Isa e Chia, di recente è stato avvistato dietro la consolle durante un evento, affiancato da un volto noto del piccolo schermo: Andrea Damante, che presto diventerà papà.

Uomini e Donne: il gesto social di Brando

Negli ultimi giorni, Brando ha iniziato a promuovere con più costanza la sua nuova attività da dj, condividendo storie e aggiornamenti attraverso il suo profilo Instagram. Ma tra una clip musicale e un dietro le quinte, è spuntata una foto che ha fatto sobbalzare i fan più attenti di Uomini e Donne. L’immagine, rappresentante il mare di notte con in cielo la luna piena, ha attirato l’attenzione per il tono intimo e malinconico. A renderla ancora più significativa è stata la frase che l’accompagnava: “Guardiamo la stessa luna”. Un pensiero semplice ma carico di significati, che molti follower hanno subito interpretato come un messaggio velato rivolto a Raffaella Scuotto. Che Brando stia tentando di ricucire il rapporto con la sua ex? Oppure si tratta solo di una riflessione nostalgica, figlia dei ricordi? Il dubbio resta, ma una cosa è certa: quella presunta dedica non è passata inosservata. Il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e Donne è stato uno dei più travagliati e seguiti della scorsa edizione. Sin dall’inizio, il giovane tronista ha attirato l’attenzione per il suo modo riflessivo di affrontare le dinamiche sentimentali del programma, dividendo il suo interesse tra due corteggiatrici molto diverse: Beatriz D’Orsi, solare, impulsiva e passionale, e Raffaella Scuotto, più introspettiva, riservata e profonda. Le due ragazze hanno incarnato quasi due poli opposti della sensibilità femminile, dando vita a un confronto continuo, spesso acceso, ma sempre sincero. Con entrambe, Brando ha costruito un legame forte, ma anche carico di dubbi, tensioni e momenti di allontanamento. Per mesi il tronista è apparso combattuto, incapace di capire quale delle due fosse davvero la persona giusta per lui fuori dalle telecamere. Una scelta sofferta, rinviata più volte, che ha tenuto col fiato sospeso pubblico e opinionisti. Alla fine, Brando ha deciso di seguire il cuore, scegliendo Raffaella in una puntata emozionante che ha commosso gran parte del pubblico. Sembrava l’inizio di una storia d’amore solida, costruita su basi profonde, ma la realtà – come spesso accade – si è rivelata più complessa, portando i due a dirsi addio pochi mesi dopo l’uscita dal programma. Staremo a vedere se e come si evolverà la situazione tra i due.