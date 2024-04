Uomini e Donne, Pierpaolo Siano chiude per sempre a Ida Platano: l’indiscrezione

Ida Platano è attualmente al centro del gossip. In particolare, sono accaduti dei clamorosi colpi di scena nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta lo scorso 23 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. La tronista ha avuto una pesante lite con Pierpaolo Siano. Proprio quest’ultimo ha fatto il suo ingresso nello studio molto scuro in volto. Il corteggiatore ha accusato Ida Platano di aver preso in giro lui e tutti gli spettatori di Uomini e Donne per aver perso troppo tempo dietro la segnalazione di Mario, che è risultata vera. Per questo motivo, Pierpaolo Siano ha deciso di abbandonare il programma non prima di dire a Ida che le avrebbe detto di no qualora l’avesse scelto.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano beccato alla stazione di Napoli decisamente alterato

Poche ore fa, Pierpaolo Siano è tornato a far parlare di sé. Il corteggiatore di Uomini e Donne è finito al centro dell’attenzione mediatica per un’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha rivelato nel suo profilo Instagram che un utente ha incontrato Pierpaolo presso la stazione di Napoli molto alterato. La segnalazione inoltre ha rivelato che il corteggiatore avrebbe detto che la storia con Ida Platano sarebbe per sempre chiusa dopo i fatti avvenuti nell’ultima registrazione. L’utente non ha potuto immortalare l’incontro con un selfie visto che Pierpaolo è scappato via molto arrabbiato. Nel frattempo, Ida Platano ha rotto il silenzio sui social pubblicando un post che è sembrato un addio al programma.