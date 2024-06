Uomini e Donne, Milena Parisi annuncia la rottura con Mario Verona: “Un amico in più”

Milena Parisi e Mario Verona sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over erano usciti mano nella mano dallo studio del dating show di Canale 5. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Milena rispondendo alla domanda di un suo seguace ha spiegato che sono accadute delle cose all’interno della coppia che li hanno spinti a prendere una decisione. L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato di essere tornata single. Ma non si tratterebbe di una rottura drammatica visto che sarebbe rimasta amica con Mario Verona. Ebbene sì, la relazione è terminata. I due non sarebbero riusciti a superare la prova della vita reale.

Uomini e Donne: Milena Parisi è tornata single, finita con Mario Verona

L’ex dama di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande su Instagram definendo Mario Verona “un amico in più“. Milena Parisi ha affermato di essere al momento single. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Si sono single felicemente non lo so. Single è un po’ ipocrita, ci si autoconvince per tutela.” La donna si è detta pronta a trovare l’amore non chiarendo se tornerà a prendere parte alla prossima edizione del dating show in programma da settembre su Canale 5. Milena Parisi ha concluso ammettendo di essere diventata madre a 21enne, tanto da accusare gli uomini in giro di troppa distrazione e superficialità. La donna ha dichiarato: “Gli uomini di oggi hanno paura della paternità.”