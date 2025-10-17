Uomini e donne, Martina vicina a Gianmarco dopo l’addio a Ciro? L’indizio scatena i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. Nel corso dell’ultima edizione grande protagonista è stata Martina, che alla fine del suo trono ha deciso di uscire dal programma insieme a Ciro. Dopo nove mesi di relazione in cui erano apparsi molto affiatati sui social, ecco che i due hanno sorpreso i fan decidendo di dividere le proprie strade. A distanza di settimane, ecco che Martina si sarebbe riavvicinata a Gianmarco Steri, la sua non scelta a Uomini e Donne. A lanciare il gossip è stata Deianira Marzano che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la segnalazione di un utente che dichiara: “La collana che indossa Martina è quella che gli regalò Gianmarco nell’esterna sulla neve”.

Martina si sarebbe riavvicinata a Gianmarco Steri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha compiuto anche un gesto social che avrebbe insospettito ancor di più fan. La donna ha iniziato a seguire la migliore amica dell’uomo su Instagram. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato le critiche da parte del popolo della rete. Molti hanno accusato Martina di aver preso in giro Ciro. Un utente ha scritto su X: “io voglio pensare che ci sia veramente un ritorno fra Martina e Gianmarco perché se sta facendo tutto questo da sola raga qui sta diventando pazza eh” mentre un altro “prego per Martina che la storiella con Gianmarco perlomeno sia vera perché altrimenti io al posto suo mi nasconderei tipo per sempre.”