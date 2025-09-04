Uomini e Donne, Mario Adinolfi come opinionista? La reazione epica di Tina Cipollari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 22 settembre inizierà sui teleschermi di Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne. In queste ore sta facendo molto parlare delle dichiarazioni di un ex protagonista dell’Isola dei famosi. Si tratta di Mario Adinolfi che ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una sua ospitata a Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni sui social. In questo frangente, il noto giornalista ha parlato anche di Uomini e Donne, facendo una richiesta a Maria De Filippi: “La mia ambizione professionale? Adesso ti dico il mio sogno, ti faccio una confessione in esclusiva: è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti, come Tinì lo è per Tina“.

Tina Cipollari dice no all’arrivo di Mario Adinolfi come opinionista di Uomini e Donne

Il secondo classificato dell’Isola dei famosi 2025 ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo dove ha ammesso che gli piacerebbe fare da opinionista a Uomini e Donne. Mario Adinolfi ha svelato che vorrebbe essere la seconda voce maschile del dating show al fianco di Gianni Sperti. La novità ha fatto in breve tempo il giro della rete ed ha scatenato la reazione anche di Tina Cipollari. La bionda opinionista di Viterbo ha scritto il seguente commento sotto un post apparso su Instagram sull’argomento: “No grazie, siamo al completo!“. Insomma Tina Cipollari non avrebbe nessuna intenzione di avere Mario Adinolfi al suo fianco. Chissà se Maria De Filippi sarà della sua stessa idea…