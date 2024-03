Uomini e Donne, Maria De Filippi e il retroscena bomba su Brando: “L’ho incontrato in albergo”

Brando è sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Il tronista sarà chiamato a fare una scelta nel corso delle prossime puntate del dating show dopo che lo scorso 19 marzo ha deciso di annullarla. In quel frangente, Maria De Filippi ha mandato in onda i momenti più belli che il giovane ha vissuto con Raffaella e Beatriz per poi farle uscire dallo studio. Di fronte a tale momento, Brando è stato colto da una crisi di paura, tanto da chiedere di poter uscire. La conduttrice a questo punto si è resa conto che il tronista di Uomini e Donne stava vivendo un momento di difficoltà, tanto da fornirgli assistenza. Maria De Filippi ha dichiarato le seguenti parole: “Brando è un ragazzo molto particolare, non è costretto a scegliere.”

Uomini e Donne, Maria De Filippi svela un retroscena su Brando

Maria De Filippi ha svelato un retroscena riguardante Brando nel corso di una puntata recente di Uomini e Donne. La conduttrice del dating show ha rivelato di aver incontrato l’attuale tronista la prima volta a luglio. La donna inoltre ha svelato di essersi recata a trovare per una settimana Rudy Zerbi a Rimini e lì l’ha incontrato in albergo dove stava lavorando. La vedova di Maurizio Costanzo ha rivelato che in quell’occasione Brando non si era mai avvicinato. Un racconto fatto dalla donna per mettere in evidenza il carattere particolare del giovane. Possiamo anticipare che nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne Brando farà la sua scelta. Il giovane infatti deciderà tra Beatriz e Raffaella nel corso della settimana di messa in onda in programma dal 25 al 29 marzo.