Uomini e Donne, la rivelazione di Sebastiano spiazza Magda: “Non mi trovo al 100% nell’intimità”

Da un po’ di tempo Magda sta frequentando Sebastiano a Uomini e Donne, nella puntata di oggi i due si sono ritrovati al centro dello studio e lei ha dovuto fare i conti con una grande delusione.

Cosa è successo in studio? Maria De Filippi ha detto alla dama che doveva dirle una cosa che probabilmente non le avrebbe fatto piacere. Alla redazione il cavaliere ha detto di essere molto passionale, ha poi aggiunto: “Purtroppo ci sono dei momenti di intimità dove non mi trovo al 100%. Questo può essere dovuto anche al fatto che ci conosciamo da poco tempo, però è la prima volta che mi capita”.

Doccia fredda per Magda a Uomini e Donne: le parole di Sebastiano l’hanno ferita

Il cavaliere in studio ha detto che Magda è uno spettacolo da ogni punto di vista, però ha preferito non scendere nei particolari. Quando gli opinionisti hanno cercato di saperne di più la conduttrice ha spiegato che in determinati momenti Sebastiano ha delle importanti aspettative.

Maria De Filippi ha anche precisato che la dama non sbaglia nulla, però Sebastiano ha delle aspettative importanti. Visibilmente delusa Madga ha chiesto di uscire dallo studio, nel frattempo il cavaliere continuava a parlare con la nuova dama, ha anche accettato di iniziare a conoscerla. Quando Tina Cipollari gli ha fatto notare che la dama era uscita lui l’ha raggiunta per un chiarimento, i due però hanno messo fine alla loro frequentazione.