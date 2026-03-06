Uomini e donne, Giorgio Manetti lancia un appello a Gemma Galgani: “Torna con me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti di Uomini e donne continuano a tenere alta l’attenzione medica. Nel corso delle ultime ore stanno facendo molto parlare le dichiarazioni di un ex cavaliere fatte in esclusiva al settimanale Eva Tremila. Si tratta di Giorgio Manetti, che ha fatto un appello a Gemma Galgani che sta facendo molto chiacchierare la rete. Il fiorentino e la torinese avevano avuto una storia d’amore otre dieci anni fa che aveva tenuto alta l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale, Giorgio Manetti ha fatto la seguente dichiarazione: “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”. Insomma, il cavaliere a distanza di anni vorrebbe dare una seconda chance a Gemma.

Uomini e donne, Giorgio Manetti ricorda la storia avuta con Gemma Galgani

Sempre sul noto settimanale, Giorgio Manetti ha ricordato con affetto la storia d’amore che aveva avuto con Gemma Galgani quasi 17 anni fa. L’ex cavaliere di Uomini e donne ha dichiarato, ricordando quel periodo: “Io l’ho sempre considerata una bella storia d’amore da vivere giorno per giorno. A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma ma lei ha voluto continuare a stare lì. Sono ben 16 anni che ormai sta lì e mi sembra chiaro come Gemma non avesse alcuna intenzione di uscire altrimenti a quest’ora avrebbe continuato con me nel bene o nel male.” L’uomo ha concluso: “Con Gemma stavo bene. I problemi li aveva lei, evidentemente non voleva uscire dalla trasmissione ma io non sapevo niente perché la redazione ricordo che mi chiamava continuamente per chiedermi se io ero innamorato di lei”. Chissà se la torinese risponderà all’appello di Giorgio?