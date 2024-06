Uomini e Donne, Giorgio Manetti colpito da un grave lutto: il toccante annuncio social

Tra i cavalieri più amati di Uomini e Donne c’è senz’altro Giorgio Manetti. Circa 10 anni fa l’ex cavaliere fiorentino ha fatto il suo ingresso nel parterre maschile del trono over. Qui, l’uomo ha fatto la conoscenza di Gemma Galgani, tanto da avere una frequentazione con lei. La dama di Torino molto innamorata non aspettava altro che uscire fuori da Uomini e Donne in sua compagnia. Tuttavia, il fiorentino si era rifiutato dopo l’ultimo confronto in studio. I due purtroppo si erano sperati, tanto che Giorgio Manetti aveva annunciato l’intenzione di conoscere altre dame. Una scelta che inizialmente venne accettata da Gemma ma che nel tempo la rese insofferente portandola a lasciarlo. La dama ha cercato sempre di riconquistarlo in tutti i modi possibili sebbene invano. Ma ecco, Giorgio Manetti è tornato alla ribalta non per il suo ritorno in televisione ma per un evento triste che l’ha colpito.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha perso un suo caro amico

Giorgio Manetti è stato colpito da un lutto. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato un post sui social riguardante la scomparsa di un volto a lui caro. L’uomo ha subito un pesante lutto. Nel post infatti oltre alla fotografia si legge una commuovente dedica. L’ex cavaliere ha scritto: “Ciao Mk quante risate insieme. Resterai per sempre unlimited come ti piaceva dire sempre”. Un duro momento per Giorgio Manetti, che è stato costretto a dire addio ad un suo caro amico, il cui funerale si è svolto nella chiesa di Santa Maria a Firenze. Per questo motivo, l’uomo è stato costretto a mettere in stanby i suoi impegni lavorativi per rendere omaggio al suo amico.