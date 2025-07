Uomini e Donne, Gianni Sperti come Tina Cipollari diventa tronista: l’indiscrezione bomba!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi confermati della nuova stagione televisiva di Mediaset. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà a settembre con nuove emozionanti storie. Nel corso delle ultime ore sta circolando un’indiscrezione che se fosse vera avrebbe davvero del clamoroso. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv ci sarebbero molte possibilità di vedere Gianni Sperti sul trono. Nel trafiletto presente sul numero si leggono le seguenti parole: “Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell’amore”. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “L’era d’oro di Gianni Sperti non finirà mai” mentre un altro più ironico: “Il trono di Gianni Sperti salverà il 2025.”

Gianni Sperti possibile nuovo tronista di Uomini e Donne

Gianni Sperti potrebbe diventare il nuovo tronista della nuova stagione di Uomini e Donne in onda da settembre sui teleschermi di Canale 5. L’opinionista non ha mai fatto mistero di avere avuto problemi d’amore sopraggiunti dopo il divorzio doloroso da Paola Barale. Proprio il collega di Tina Cipollari aveva parlato sul tema nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. In quell’occasione, l’uomo aveva detto le seguenti parole: “Se sono sempre chiuso all’amore? Qualcosa è cambiato. Secondo il mio psicanalista io sono alla ricerca di un amore. Secondo lui sono pronto, ho ancora qualche attacco d’ansia, ma creda che sia il momento giusto per lasciarmi andare. Se ho le farfalle nello stomaco? No quelle no, al massimo ho i bruchi. Se avrò le farfalle tornerò da te a raccontarti tutto.”