Uomini e Donne, ex dama insulta Gemma Galgani: “Ha un cervello di gallina”, ecco chi

Uomini e Donne continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il programma in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 colleziona ascolti record grazie alle vicende di dame, cavalieri e tronisti. Tra le assolute protagoniste di questa nuova stagione vi è Gemma Galgani che è finita al centro dell’attenzione per un attacco da parte di un’ex dama del programma. Si tratta di Isabella July, che ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni. In questo frangente, la donna ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti nei confronti di Gemma Galgani. Isabella ha dichiarato le seguenti parole: “Lei appena vede un uomo che le piace si innamora subito e comincia a piangere. Lo sappiamo com’è fatta. A volte mi chiedo se è veramente così stupida.”

Uomini e Donne, Isabella July insulta Gemma Galgani

Isabella July ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo dove ha insultato Gemma Galgani. Durante la chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, l’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: “Io trovo che ha un cervello da gallina. L’ho analizzata e per me non è intelligente. Non ha dignità ed è caduta proprio in basso. Fa la stessa scenetta da 15 anni, è una grande buffona.” Isabella ha detto che la dama di Torino usa un modus operandi in atto da oltre dieci anni negli studi Elios di Cinecittà. Gemma perderebbe la testa per un cavaliere per poi scoppiare a piangere dopo un addio com’è successo in questi giorni con Mario Lenti.