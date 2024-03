Uomini e Donne, è tutto deciso! Sarà lei la nuova tronista

Uomini e Donne è pronto a regalare nuovi colpi di scena al suo pubblico. I fan del programma sono in fermento dopo le ultime indiscrezioni che portano Beatriz D’Orsi, non scelta da Brando Ephrikian, ad essere la prossima tronista. Dopo la recente decisione di Brando nel programma televisivo, sorge la possibilità che Beatriz prenda il centro della scena.

Il 12 marzo, nel corso della trasmissione, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Nonostante la forte attrazione fisica con entrambe, ha optato per Raffaella, lasciando Beatriz con il cuore spezzato. Questa notizia è emersa grazie alle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it, rivelando una svolta inaspettata nel percorso di Brando.

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi sarà la nuova tronista?

La decisione di Brando ha lasciato molti sorpresi, poiché molti si aspettavano che continuasse la sua relazione con Beatriz. Tuttavia, la possibilità che Beatriz diventi tronista non è da escludere. La sua presenza nel programma è stata molto discussa, non solo per la sua relazione con Brando, ma anche per i suoi confronti con Tina Cipollari.

Su internet si è diffusa l’ipotesi che Beatriz possa essere la prossima tronista di Uomini e Donne. Anche se nulla è confermato al momento, questa possibilità potrebbe portare nuova energia al programma.

Mentre il destino di Beatriz è incerto, sappiamo che un’altra tronista, Ida Platano, continua il suo viaggio alla ricerca dell’amore. Nel frattempo, è entrato in scena il nuovo tronista Daniele Paudice, un napoletano di 33 anni.