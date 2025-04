Uomini e Donne, doccia gelata per Gemma Galgani: “Speravo che la cena finisse il prima possibile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata da dimenticare per Gemma Galgani, che è tornata a sedersi al centro dello studio per un confronto con Francesco, con il quale ha deciso di fare un’esterna. Tina Cipollari ci ha subito messo bocca, non credendo al reale interesse della dama di Uomini e Donne per il cavaliere che sta conoscendo. Dopo la messa in onda dell’esterna, in studio è arrivato Francesco che ha conquistato Tina ma ha profondamente deluso Gemma Galgani. Il cavaliere ha subito dichiarato: “Io so qua per trovare una persona che sia vicino a me e che abbia l’indipendenza che ho io. Io non sono qua a perdere tempo come non voglio farvelo perdere a voi.” La dama non ha nascosto la sua profonda delusione, non aspettandosi un epilogo del genere. La dama di Uomini e Donne ha detto: “Io ringrazio che sto zitta perché se dovessi parlare. Io guido benissimo, ho la patente…”

Uomini e Donne, esterna disastrosa tra Gemma Galgani e Francesco

Francesco ha raccontato alla redazione di Uomini e Donne che non si trovava bene con Gemma Galgani, tanto da dichiarare: “Speravo che la cena finisse il prima possibile.” Di qui, è arrivato l’intervento di Tina Cipollari, la quale ha applaudito l’uomo per essere stato sincero. Gemma Galgani a questo punto ha detto che avrebbe tanto da raccontare sulla serata ma che avrebbe evitato per non far fare una brutta figura a Francesco. Ma la donna ha cambiato idea poco dopo, rivelando inalterata che al ristorante hanno fatto una brutta figura, dove lui ha contestato la cena e il pagamento. Insomma, un’esterna disastrosa per Gemma Galgani che anche in questa stagione di U&D non sembra aver trovato l’anima gemella con la quale uscire finalmente dal programma.