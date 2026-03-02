Uomini e Donne, Cristiana Anania in dolce attesa? L’ex tronista svela la verità sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Cristina Anania ed Ernesto Passaro è iniziata da pochi mesi nello studio di Uomini e Donne ma è diventata subito importantissima.

Il loro legame è diventato ancora più forte e speciale dopo aver lasciato insieme la trasmissione di Maria De Filippi e non hanno dubbi sul loro futuro. Gli ex volti del noto dating show non vogliono vivere il loro amore a distanza, infatti stanno cercando una casa a Roma in cui poter andare a convivere. Entrambi sono convinti di aver trovato la propria anima gemella e voglio godersi quotidianamente il loro bellissimo rapporto.

Ernesto Passaro e Cristiana Anania presto genitori? Cosa ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne sui social

Nei giorni scorsi moltissimi fan hanno creduto che la coppia nata a Uomini e Donne dovesse annunciare a breve di essere in attesa del loro primo figlio, a fare chiarezza però ci ha pensato l’ex tronista. Durante una diretta social ha rivelato che il sospetto c’è stato.

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono infatti recati da un ginecologo perché hanno pensato che lei potesse essere incinta, dal controllo però è emerso che non c’era nessuna gravidanza in corso. Al momento la coppia si gode il loro amore, continuano a cercare casa insieme e a dedicarsi ai loro progetti di coppia futuri ma per mettere su famiglia probabilmente aspetteranno ancora un po’.