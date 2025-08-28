Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari perde il controllo con Gemma Galgani e Pasquale, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 27 agosto si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione di tutti. Secondo quanto riportato su Lollo Magazine si apprende che Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state protagoniste di un duello infuocato. L’opinionista è esplosa contro Pasquale, uno dei cavalieri del parterre over intenzionato a conoscere la dama di Torino. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Pasquale ha ironizzato sulle forme generose di Tina soprannominatola panzerottina. Un nomignolo che ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari, che si è scagliata con veemenza contro il cavaliere. Gemma Galgani ha provato a smorzare i toni insieme a Pasquale, creando l’effetto contrario.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari è tornata a criticare Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda dal 22 settembre su Canale 5 raccontano che Gemma ha invitato Tina e Pasquale ad un’uscita conviviale. Ma l’opinionista non è apparsa molto propensa. L’opinionista ha dato vita ad uno scontro molto acceso dove non ha esitato a criticare nuovamente Gemma Galgani, rea di assecondare uomini fuori luogo pur di non restare solo. Non è la prima volta che le due donne se le mandano a dire ma questo di oggi aggiunge un nuovo tassello alla loro lunga faida che appassiona da sempre i fan del dating show condotto da Maria De Filippi. Peccato che le due antagoniste sembravano aver trovato un punto d’incontro almeno nella scorsa edizione.