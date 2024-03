Uomini e Donne anticipazioni registrazione 31 marzo: Ida Platano ha scelto, decisione definitiva sul suo futuro

Oggi 31 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno intrattenuto il pubblico presente in studio. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico dove Ida Platano è stata l’indiscussa protagonista della registrazione di Pasqua. La conduttrice ha mandato un filmato dove si è tornati a parlare della decisione della tronista di Brescia di abbandonare il trono in quanto non si sentiva corteggiata abbastanza dai suoi due pretendenti. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che Ida ha raggiunto Mario nel post puntata in camerino dove hanno vivacemente discusso.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano non abbandona il trono classico dopo un gesto di Pierpaolo

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha mandato in onda un nuovo filmato che ha stupito tutti. Pierpaolo si è recato a trovare Ida a Brescia. Ma la tronista ha deciso di non incontrarlo. Il corteggiatore però non si è arreso davanti al rifiuto di Ida, tanto da presentarsi nel suo negozio con la colazione in mano. Un gesto che ha avuto molto effetto visto che Ida è corsa ad abbracciare Pierpaolo. In questo modo, la tronista ha cambiato idea sulla sua decisione di abbandonare il trono classico apprezzando molto il gesto di Pierpaolo. Una volta in studio, sia Mario che Pierpaolo hanno portato una torta per festeggiare il compleanno di Ida. La donna a questo punto non ha potuto fare altro che concedere un ballo ad entrambi. Non si è parlato del trono di Daniele.