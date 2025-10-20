Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 20 ottobre 2025: scatta il bacio tra Flavio e Martina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’atmosfera nello studio di Uomini e Donne è tornata a farsi incandescente. Nella registrazione del 20 ottobre 2025, il pubblico ha assistito a un momento che ha scatenato un vero terremoto emotivo tra i protagonisti del Trono Classico. Flavio Ubirti, il tronista dal sorriso disarmante e dagli occhi sempre attenti ai dettagli, ha deciso di lasciarsi andare, regalando alla corteggiatrice Martina Cardamone il loro primo bacio. Un gesto improvviso, carico di passione e tenerezza, che ha acceso la curiosità dei fan e fatto esplodere la gelosia in studio.

Ma cosa è successo davvero tra Flavio e Martina? Perché Denise, una delle corteggiatrici più determinate, ha deciso di lasciare lo studio in preda alla rabbia? E quale sorpresa ha riservato il Trono Over con il ritorno di Sabrina Zago? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: Flavio e Martina e il bacio che infiamma lo studi

Durante l’esterna, Flavio e Martina si sono avvicinati come mai prima d’ora. Il tronista, che fino a oggi aveva mantenuto un atteggiamento piuttosto prudente, ha finalmente deciso di seguire il cuore. Il loro bacio, tenero ma intenso, è stato il punto di svolta di un percorso fatto di sguardi complici, battute e momenti di vulnerabilità.

Tornati in studio, le reazioni non si sono fatte attendere. Maria De Filippi ha mantenuto il suo consueto tono pacato, ma il pubblico ha avvertito subito che l’atmosfera era cambiata. Alcune corteggiatrici hanno applaudito la sincerità del gesto, altre invece hanno mostrato un evidente fastidio. E tra tutte, Denise ha reagito con maggiore forza, lasciando il suo posto e abbandonando lo studio visibilmente turbata.

Uomini e Donne: Denise lascia lo studio, la reazione che spiazza tutti

Appena appresa la notizia del bacio, Denise non ha nascosto la delusione. Secondo alcune indiscrezioni, la corteggiatrice avrebbe interrotto la registrazione, chiedendo spiegazioni al tronista con tono acceso. Poi, dopo un confronto diretto con Flavio, ha scelto di abbandonare lo studio, salutando Maria De Filippi con parole amare ma rispettose.

Il pubblico ha percepito tutta la tensione del momento. Flavio, dal canto suo, ha cercato di spiegare le proprie ragioni, confessando di aver seguito un impulso autentico, senza calcoli. Tuttavia, il gesto ha lasciato un’ombra sulle dinamiche future: riuscirà Denise a tornare in studio o la sua avventura a Uomini e Donne è davvero finita?

Ritorno a sorpresa di Sabrina Zago al Trono Over

A stemperare l’atmosfera è arrivato un momento molto atteso: il ritorno di Sabrina Zago, dama del Trono Over che aveva lasciato il programma per vivere la sua storia con Nicola lontano dai riflettori. La donna è tornata in studio da sola per aggiornare il pubblico sul suo percorso sentimentale.

Secondo le anticipazioni, Sabrina ha raccontato di aver trascorso giorni sereni con Nicola e di vivere un momento di equilibrio e felicità. Il pubblico ha accolto con affetto il suo racconto, applaudendo la scelta di portare avanti una relazione lontano dalle telecamere.