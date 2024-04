Uomini e Donne anticipazioni registrazione 1° aprile: un gesto di Mario scatena il caos in studio

Oggi 1° aprile in occasione della giornata Pesce d’Aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico presente in studio. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico ed in particolare a quello di Ida Platano. La tronista ha portato in esterna solo Pierpaolo. In questa occasione, i due hanno fatto una video-chiamata insieme ad una sua amica. In studio, Mario Cusitore ha perso il lume della ragione destando il caos. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Mario ha lasciato lo studio arrabbiato, tanto da esclamare: “Come faccio a corteggiare una donna così?”. Parole che hanno destato le critiche del pubblico presente in studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario confessa a Ida di essersi innamorato di lei

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida ha continuato la registrazione ballando con Pierpaolo. Una volta tornata a sedere, la tronista ha deciso di uscire per provare a parlare con Mario. Ma ecco, che il corteggiatore napoletano ha fatto ritorno dove ha chiesto a Maria De Filippi di mettere due sedie al centro dello studio. Dopodiché, Mario ha chiesto ad Ida di raggiungerlo. In questo frangente, l’uomo le ha fatto una romantica dichiarazione d’amore dicendole di essersi innamorato di lei. Tina a questo punto ha attaccato Mario accusandolo di non essere sincero. Alla fine, Ida e il corteggiatore di Napoli hanno ballato al centro dello studio.