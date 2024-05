Uomini e Donne anticipazioni puntate 13-17 maggio: Ida Platano suscita le ire funeste di Pierpaolo Siano

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne trasmesse dal 13 al 17 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Maria De Filippi darà spazio al trono tormentato di Ida Platano. Questa volta tutti gli occhi saranno catalizzati sulle ire funeste di Pierpaolo Siano che entrerà in studio molto arrabbiato e deluso per la situazione venutasi a creare con Ida. Il cavaliere accuserà Ida di averlo preso soltanto in giro visto che avrebbe rallentato il loro rapporto per stare dietro la segnalazione di Mario. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo incolperà Ida di aver fatto una brutta figura anche tutto il pubblico della trasmissione prima di uscire dallo studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano abbandona il trono classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario deciderà di non rientrare in trasmissione dopo aver ammesso tutte le sue colpe. Infatti dirà di essersi visto insieme ad un’altra donna fuori dagli studi televisivi. Per questo deciderà di non riconquistare la fiducia di Ida. Proprio quest’ultima rimasta senza corteggiatori abbandonerà il trono. Nel frattempo, Daniele continuerà il suo percorso al trono classico. L’uomo uscirà in esterna con Marika e Gaia per poi annunciare di voler fare la sua scelta. Il tronista apparirà pronto ad uscire dal programma insieme ad una delle sue due corteggiatrici.