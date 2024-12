Uomini e Donne anticipazioni: paura per Gemma Galgani, scoppia il caos in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani ha messo fine alla frequentazione con Fabio Cannone generando nuove dinamiche all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la donna dovrà affrontare una lettera di fuoco da parte del cavaliere, che l’accuserà di essere una persona falsa e di star cercando l’attenzione solo su di sé. Un momento che verrà alleggerito da Tina Cipollari, che intratterà il pubblico con un ballo divertente insieme a Fabio, portando così un po’ di leggerezza in una situazione già molto tesa in studio. Nel frattempo, Gemma Galgani sarà protagonista di un grosso crollo nervoso dopo la decisione di Fabio di porre fine alla loro storia d’amore. Purtroppo non ci sarà nessun ripensamento da parte del cavaliere italo-canadese che penserà di finire lì la conoscenza con Gemma

Uomini e Donne anticipazioni: Martina faccia a faccia coi suoi corteggiatori

Anche questa volta Tina Cipollari provocherà Gemma Galgani rendendosi protagonista di alcuni balli con Fabio che genereranno una certa tensione e ironia in studio. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la scena verrà catturata anche dai protagonisti del trono classico ed in particolare da Martina. Quest’ultima deciderà di fare una chiacchierata con entrambi i suoi corteggiatori all’interno dei camerini. In studio entrambi appariranno perplessi e delusi dal comportamento di Martina, infatti l’accuseranno di apparire distaccata e poco coinvolta. I due corteggiatori si interrogheranno sul motivo dello strano comportamento della tronista romana. Una situazione che sfocerà in una discussione tra i tre.