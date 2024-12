Uomini e Donne anticipazioni: Gemma disperata, Fabio la scarica con una lettera di fuoco

Ieri 3 dicembre si è registrata una nuova registrazione del dating show di Canale 5 dove sono accaduti molti colpi di scena che lasceranno senza parole i fan del programma. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio è finita nei peggiori dei modi. La donna ha dovuto fare i conti con una lettera del cavaliere, dove ha usato delle parole molto forti nei suoi confronti. Fabio ha accusato Gemma di essere una persona falsa e di voler catturare l’attenzione solo su di sé. Un momento difficile che però è stato stemperato dall’intervento di Tina Cipollari, il quale ha coinvolto Fabio in un ballo spiritoso, alleggerendo così la tensione presente nello studio di Uomini e Donne. Alla fine, Gemma e il cavaliere hanno troncato la loro frequentazione che era partita col vento in poppa.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario torna nel parterre

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale rivelano che Mario è tornato nel parterre per fare la conoscenza di Prasanna. Ma l’uomo non si è accontentato solo di questo perché ha iniziato a conoscere pure Valentina, aprendosi però a nuove possibilità di future conoscenze. Sabrina, invece, si è trovata al centro di dinamiche complicate con Diego. Il cavaliere ha espresso il desiderio di conoscere altre dame nonostante la loro uscita insieme. Claudia e Diego Tavani hanno vissuto una notte intima insieme. In studio, alcune incomprensioni sui confini personali hanno rischiato di mettere in crisi il loro rapporto.