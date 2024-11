Uomini e Donne anticipazioni: due protagonisti del trono over lasciano la trasmissione insieme

Diversi colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate del dating show in programma nel mese di novembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che al trono over nascerà un nuovo amore. Ci saranno buone notizie per Fabio e Giovanni, due protagonisti del parterre senior della trasmissione di Maria De Filippi. Il cavaliere aveva già rivelato di aver intenzioni serie con la dama dopo essere rimasto piacevolmente sorpreso da alcune sue uscite. Per questo motivo, la coppia deciderà di lasciare Uomini e Donne mano nella mano per mettersi alla prova lontano dalle telecamere di Cinecittà. Anche un’altra coppia lascerà il trono over. Si tratta di Vincenzo e Ilaria, che verranno cacciati da Maria De Filippi a causa di alcune incongruenze nel loro racconto.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani provoca Fabio

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Gemma Galgani continuerà a conoscere Fabio, l’uomo più giovane di lei tornato in Italia dopo aver trascorso 40 anni in Canada. I due usciranno in esterna e il loro racconto creerà scalpore in studio. La dama di Torino inoltre deciderà di provocare il cavaliere togliendosi le calze per poi fargli assaggiare cioccolata e panna dopo averlo bendato. Sabrina, invece, uscirà con Francesco ma in studio chiuderà la loro conoscenza suscitando il disappunto di Tina, la quale crederà che non sia interessata a nessuno. L’opinionista viterbese sospetterà che Sabrina sia ancora cotta di Gabriele, che ha interrotto di recente la frequentazione con lei.