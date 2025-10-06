Spettacolo Italia

Uomini e Donne anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Gemma Galgani insulta Mario, bufera in studio!

Elisabetta Bertolini6 Ottobre 2025
foto anticipazioni uomini e donne
Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Gemma Galgani sarà l’assoluta protagonista e ci sarà un ritorno inaspettato nel trono over. La conduttrice farà sedere la dama di Torino e Mario al centro dello studio. La donna farà bodyshaming nei confronti del cavaliere, che la prenderà assai male. Dagli spoiler di Uomini e Donne si apprende che Gemma definirà Mario “grasso”. Parole che non piaceranno all’uomo che deciderà di chiudere la conoscenza con lei. Tina e Gianni Sperti correranno in soccorso di Mario per poi scagliarsi contro Gemma con parole poco carine.

Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi torna

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda dal 6 al 10 ottobre su Canale 5 rivelano che Mario accetterà la scelta di Gemma, incassando il colpo da galantuomo. L’uomo deciderà poi di continuare a vedersi con Magda. Ma ecco arrivare in studio una sorpresa: Barbara De Santi riapparirà per rivelare che la storia d’amore con Ruggiero è terminata durante l’estate. La dama dirà di essersi presa cura della sorella, rimasta gravemente ferita in un incidente. Fortunatamente le condizioni della donna miglioreranno così tanto da convincere la donna a tornare in tv a trovare l’amore. Ruggiero e Barbara avranno un confronto molto acceso in studio dove voleranno parole grosse. Lui ammetterà di provare ancora dei sentimenti per lei che però rimarrà irremovibile nella sua decisione.

