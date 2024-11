Uomini e Donne anticipazioni dal 25 al 29 novembre: Tina Cipollari tra Fabio e Gemma, Alessio nei guai

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate del dating show di Canale 5 in programma dal 24 al 29 novembre. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Gemma Galgani sarà nuovamente l’assoluta protagonista per via della sua frequentazione con Fabio. I due trascorreranno un’esterna dove arriverà il primo bacio tra di loro. La reazione di Tina Cipollari non sarà delle migliori. Non apprezzerà la manifestazione d’affetto tra i due sostenendo che non fosse passionale. L’opinionista di Uomini e Donne rincarerà la dose, mostrando a Fabio alcuni video delle passate relazioni di Gemma finite nei peggiori dei modi. Inoltre ci sarà spazio ad una nuova sfilata con le protagoniste del trono over. La vincitrice assoluta risulterà Gloria, appena tornata in seguito ad un periodo d’assenza nel parterre.

Uomini e Donne anticipazioni: una segnalazione mette Alessio nei guai

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda dal 25 novembre su Canale rivelano che in studio arriveranno tre nuove dame per conoscere Mario Cusitore. Quest’ultimo non reagirà bene e per questo sceglierà di mandarle via dal programma. Problemi in vista per Alessio in seguito all’arrivo di una segnalazione sul suo conto. Secondo alcuni il tronista sarebbe stato visto in giro per locali insieme ad una ragazza esterna al programma. Le corteggiatrici di Alessio non prenderanno bene la novità, tanto da lasciare lo studio. Alla fine, l’uomo e le ragazze si incontreranno per fare chiarezza su quanto avvenuto all’interno del trono classico.