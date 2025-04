Uomini e Donne anticipazioni: Cosimo abbandona il programma, Tina chiude il suo trono!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 23 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne presso gli studi Elios di Cinecittà in Roma, dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico presente in sala. Grande attenzione è stata focalizzata su Tina Cipollari, che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco diventando nuova tronista. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che il trono della bionda opinionista è arrivato alla sua conclusione come riportato sul web da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip. Cosimo Dadorante ha deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi. Ma prima di lasciare lo studio, l’uomo ha fatto alcuni regali a Tina Cipollari, Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tinì. In questo modo si è conclusa l’esperienza dell’uomo all’interno del programma dove aveva fatto molto parlare per i vari doni costosi fatti all’opinionista.

Uomini e Donne anticipazioni: Arcangelo torna per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta ieri 23 aprile e in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Gemma Galgani è tornata al centro dello studio. La dama di Torino ha ricevuto la visita di Arcangelo, il quale le ha chiesto una seconda possibilità dopo che l’aveva preferita ad un ‘altra dama nella precedente registrazione. Neanche a dirlo, la mossa dell’uomo ha scatenato subito la reazione di Tina Cipollari, che non ha esitato ad attaccarlo. Grande attenzione al trono di Gianmarco Steri. Nadia e Cristina si sono rese protagoniste di una furiosa lite per il tronista romano. Allo stesso tempo, quest’ultimo è apparso sempre più diviso tra le due corteggiatrici.