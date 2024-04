Uomini e Donne anticipazioni 22-24 aprile: reazione sopra le righe di Marcello, c’entra Jasna

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile dalle ore 14:45 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Tutta l’attenzione sarà catalizzata sul trono di Ida Platano. In studio, Maria De Filippi mostrerà le due esterne fatte dalla tronista con Mario e Pierpaolo. I due pretendenti da qualche settimana sono riusciti a fare colpo sulla parrucchiera cercando di conquistare il suo cuore. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che l’esterna tra Mario e Ida si preannuncerà particolarmente intensa. Peccato che lei poi cambi idea in studio. La tronista ammetterà di non avvertire niente dei gesti fatti da Mario, tanto da non fidarsi di lui.

Uomini e Donne anticipazioni: Marcello lascia lo studio dopo una lite con Jasna

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano non avvertirà emozioni positive da parte di Mario Cusitore, tanto da averlo messo in dubbio più volte. Maria De Filippi darà spazio anche ai protagonisti del trono over dove tutti gli occhi saranno per Diego e Marcello. I due cavalieri decideranno di uscire in esterna con Jessica. La dama ammetterà di essersi sentita a sua agio con Diego, tanto da essersi divertita moltissimo. Non scatterà la scintilla con Marcello, tanto da non voler più continuare la conoscenza. Durante il confronto tra i tre protagonisti del trono over prenderà la parola Jasna, che punterà il dito contro il suo ex Marcello. Tra i due nascerà una violenta discussione che porterà il cavaliere ad andarsene.