Uomini e Donne anticipazioni 13-17 maggio: decisione a sorpresa per Pierpaolo, rissa tra due dame

Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Uomini e Donne trasmesse dal 13 al 17 maggio sui teleschermi di Canale 5. Mario Cusitore deciderà di non tornare in trasmissione per provare a riconquistare la fiducia di Ida Platano, delusa da tutte le bugie raccontate da lui in televisione. Infatti verrà trasmesso un filmato dove dichiarerà di non aver fatto niente con la ragazza che ha incontrato in un hotel di Napoli. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che i problemi per Ida Platano non termineranno qui visto che dovrà vedersela con le ire funeste di Pierpaolo Siano. Il corteggiatore sosterrà di essere stato usato e preso in giro da diverse settimane dalla tronista intenzionata soltanto a portare avanti la conoscenza con lo speaker radiofonico.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo decide di abbandonare il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo Siano prenderà una decisione che cambierà per sempre il percorso di Ida Platano in televisione. L’uomo deciderà di abbandonare anche lui il programma sostenendo che le avrebbe detto di no qualora lo avesse scelto. Inoltre spazio ai protagonisti del trono over dove se ne vedranno di tutti i colori. Cristina Tenuta e Aurora Tropea si renderanno protagoniste di una furiosa lite. Le due dame arriveranno quasi alle mani, tanto da essere divise da altre colleghe. In studio verrà fuori che Cristina avrebbe provocato Barbara e Aurora usando dei termini poco eleganti. Infine Gemma Galgani deciderà di portare avanti la conoscenza con Pietro.