Uomini e Donne 2026, quando inizia: data di partenza, cast e tutte le novità della nuova stagione

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La nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a partire. Le registrazioni sono iniziate il 27 agosto, anticipando una serie di novità che renderanno l’edizione 2026/2027 una delle più attese degli ultimi anni. Il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, tornerà ufficialmente lunedì 21 settembre 2026, con un cast rinnovato, nuovi ingressi e alcune assenze che hanno già acceso la curiosità del pubblico. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando inizia Uomini e Donne 2026? Quali sono le novità della nuova stagione? E chi compone il nuovo cast tra tronisti, opinionisti e protagonisti del parterre Over?

Quando inizia Uomini e Donne 2026 e quando sono iniziate le registrazioni?

La nuova edizione di Uomini e Donne debutterà su Canale 5 lunedì 21 settembre 2026, confermando la tradizionale collocazione pomeridiana alle 14.45. Le registrazioni sono iniziate il 27 agosto, permettendo di scoprire in anticipo alcune delle novità che caratterizzeranno la stagione.

Il programma ripartirà con la consueta alternanza tra Trono Over e Trono Classico, ma con un cast parzialmente rinnovato. Le prime puntate registrate hanno già mostrato un clima vivace in studio, con nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco e volti storici che tornano a occupare le sedie più riconoscibili del dating show.

La scelta di partire il 21 settembre segue la linea degli ultimi anni: una ripartenza a metà mese che permette al programma di inserirsi nella nuova stagione televisiva con un ritmo già consolidato. Le registrazioni di fine agosto, invece, hanno dato modo alla redazione di definire il cast, introdurre le novità e preparare le prime dinamiche che il pubblico vedrà in onda.

Quali sono le novità del cast? Opinionisti, esclusi e conferme

Tra le novità più significative della stagione 2026/2027 c’è l’arrivo di Alessandra Mussolini come nuova opinionista. La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip affiancherà Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, portando a quattro il numero dei volti chiamati a commentare le dinamiche sentimentali del programma. La sua presenza promette un tono più vivace, diretto e imprevedibile, soprattutto nei confronti del parterre Over.

Sul fronte dei protagonisti, le prime registrazioni hanno evidenziato diverse assenze rispetto alla scorsa stagione. Non sarebbero stati riconfermati:

Cinzia Paolini

Marco Troiani

Mario Lenti

Elisabetta Gigante

Sebastiano Mignosa

Rosanna Siino

Marta

Si tratta di nomi che avevano animato molte delle discussioni dell’edizione precedente, in particolare il triangolo Cinzia–Marco–Mario, che aveva tenuto banco per settimane. La loro assenza segna un cambio di direzione nel parterre Over, che si prepara a nuove dinamiche e nuovi protagonisti.

Accanto alle esclusioni, non mancano le conferme. Secondo le anticipazioni, tornano in studio:

Diego Tavani

Antonio Marino

Marco Gaggini

Gloria Nicoletti

Paola Fattuzzo

Sabrina

Barbara De Santi

Marina

E naturalmente Gemma Galgani, presenza storica del programma, già protagonista di nuove conoscenze con due signori scesi per lei nelle prime registrazioni.

Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2026 e quali novità arrivano dal Trono Classico?

Il Trono Classico riparte con una tronista già presentata: Giorgia, 25 anni, romana, laureata in Psicologia e alla ricerca di una relazione stabile. Il suo video di presentazione ha mostrato una ragazza sensibile, determinata e pronta a mettersi in gioco.

Accanto a lei, è stato presentato anche il nuovo tronista Giacomo, 31 anni, ex tennista professionista e oggi responsabile commerciale. Riservato, maturo e con una relazione importante alle spalle, Giacomo ha raccontato di voler trovare una storia seria senza bruciare le tappe.

Per il momento, la terza poltrona rossa resta vuota. La scelta del prossimo tronista potrebbe essere legata agli sviluppi di Temptation Island… e poi… e poi…, lo speciale dedicato alle coppie del reality. Non è escluso che uno dei protagonisti del programma estivo possa approdare sul trono nelle prossime settimane.

Il Trono Classico, dunque, riparte con due volti nuovi e una poltrona ancora da assegnare, lasciando spazio a possibili sorprese e nuovi ingressi che potrebbero arrivare anche a stagione già iniziata.