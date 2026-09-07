Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast: ecco tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione

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La porta rossa del Grande Fratello Vip 2026 sta per riaprirsi e la nuova edizione promette dinamiche forti, ritorni clamorosi e volti amatissimi dal pubblico. Con Ilary Blasi alla conduzione, il cast ufficiale comincia finalmente a prendere forma, mostrando un mix di personaggi che hanno già fatto la storia dei reality e nuove figure pronte a sorprendere. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi entrerà nella Casa? Quali storie porteranno con sé? E quali dinamiche nasceranno nella nuova edizione del GF Vip 2026?

I ritorni più attesi: Alex Belli, Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 parte con tre nomi che il pubblico conosce bene. Alex Belli, attore e modello, torna dopo la sua partecipazione del 2021, quando la sua “chimica artistica” con Soleil Sorge generò una delle storyline più seguite di sempre. Guendalina Tavassi, influencer e veterana dei reality, è pronta a riportare nella Casa la sua spontaneità e la sua energia, dopo il Grande Fratello 2010 e due edizioni de L’Isola dei Famosi. Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5 nel 2004, torna vent’anni dopo con la sensibilità e l’ironia che lo hanno sempre contraddistinto.

Le nuove personalità del cast: Roncaccia, Morello e Carmen Di Pietro

Accanto ai volti storici arrivano anche profili nuovi. Alessandro Roncaccia, sportivo e amante del divertimento, porta un approccio più leggero e “old school” alla convivenza nella Casa. Federica Morello, ballerina e dj, nota per essere stata la prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin, promette energia, ritmo e personalità. E poi c’è Carmen Di Pietro, amatissima dal pubblico dei reality, pronta a regalare momenti iconici dopo le sue partecipazioni a L’Isola dei Famosi.

Un cast ancora in costruzione: altri concorrenti in arrivo

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 non è ancora completo. Nei prossimi giorni verranno annunciati altri concorrenti ufficiali, con nomi che secondo le indiscrezioni potrebbero sorprendere e completare un’edizione che si preannuncia tra le più ricche degli ultimi anni. La Casa si prepara ad accogliere nuove storie, nuovi caratteri e nuove dinamiche che renderanno questa edizione una delle più attese di sempre.