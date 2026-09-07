La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 settembre: il matrimonio esplode e Curro perde il controllo

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La settimana dal 14 al 20 settembre di La Promessa si apre con un colpo di scena destinato a sconvolgere gli equilibri della tenuta: Lorenzo decide di rendere pubblico il matrimonio con Angela, scatenando reazioni a catena e tensioni sempre più difficili da gestire. Nel frattempo, Curro arriva a un punto di rottura e compie un gesto estremo, mentre Martina e Adriano provano a ricucire un rapporto che sembrava ormai compromesso. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa accadrà dopo l’annuncio del matrimonio? Curro è davvero pronto a tutto? E quali conseguenze avrà la riconciliazione tra Adriano e Martina?

H2 – Lorenzo annuncia il matrimonio con Angela e la tenuta esplode

La settimana si apre con una notizia destinata a scuotere La Promessa: Lorenzo rende pubblico il suo matrimonio con Angela tramite un articolo di giornale. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno e mette Angela al centro dell’attenzione, mentre Martina si rifiuta di lasciare la tenuta finché i bambini non staranno meglio, creando un clima di tensione crescente. Lorenzo, sempre più determinato a consolidare la sua immagine, pretende che le nozze siano spettacolari, ma Teresa teme di non essere all’altezza dei preparativi e si ritrova sotto pressione.

La Promessa, Curro sequestra Lorenzo: la verità su Jana e la vendetta che rischia di distruggere tutto

Il punto più drammatico della settimana arriva da Curro, che è ormai convinto che Lorenzo sia responsabile della morte di Jana e delle disgrazie che hanno colpito la sua famiglia. Accecato dal dolore e dalla rabbia, Curro sequestra Lorenzo e lo minaccia con una pistola, deciso a ottenere una confessione o a farsi giustizia da solo. La situazione precipita rapidamente e mette in pericolo non solo Lorenzo, ma anche gli equilibri della tenuta, mentre tutti cercano disperatamente di evitare una tragedia.

La Promessa: Martina e Adriano fanno pace, mentre la servitù si prepara ai cambiamenti

In mezzo allo scandalo e alla tensione, Martina e Adriano riescono finalmente a fare pace. Il loro riavvicinamento porta un momento di respiro, ma Jacobo teme che la loro storia sia ormai arrivata al capolinea e vive nell’incertezza. Intanto, Cristóbal e Teresa annunciano grandi cambiamenti per la servitù, segnando l’inizio di una nuova fase per la vita quotidiana della tenuta. Tra riconciliazioni, paure e rivoluzioni interne, La Promessa si prepara a una settimana che cambierà ancora una volta il destino dei suoi protagonisti.