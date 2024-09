“Una Ragazza per il Cinema”, premiata con una fascia di rilievo una ragazza di Manfredonia, Giulia Prencipe

A “una Ragazza per il Cinema” premiata con una fascia di rilievo una ragazza Garganica, Giulia Prencipe.

La sera dell’8 settembre, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, si è conclusa la finale del concorso di bellezza e talento *Una Ragazza per il Cinema*. L’evento ha celebrato non solo la bellezza esteriore, ma anche il talento e la determinazione delle giovani concorrenti, che si sono distinte per il loro carisma e le loro capacità artistiche.

Prima dell’incoronazione della vincitrice assoluta, sono state consegnate numerose fasce di rilievo, premiando le partecipanti che si sono distinte in diverse categorie. Tra queste, un importante riconoscimento è stato assegnato a una ragazza pugliese, Giulia Prencipe, giovane talento di Manfredonia.

Il percorso di Giulia è stato segnato da diverse tappe fondamentali: dopo aver superato le selezioni tenutesi ad Apricena, sotto la direzione artistica di Rosanna Stega, direttrice del concorso *Un Volto per la Moda*, ha proseguito il suo cammino verso Ostuni. Qui, nella suggestiva location di Cala Rosamarina, ha partecipato a un’altra selezione organizzata da Antonio Altavilla, agente ufficiale per la Puglia del concorso *Una Ragazza per il Cinema*.

Grazie al concorso *Un Volto per la Moda*, con la splendida conduttrice Valeria Di Maggio, che le ha dato la possibilità di mettersi in mostra e perfezionare le sue capacità, Giulia è riuscita a superare la fase finale di Ostuni, guadagnandosi l’accesso alla prestigiosa finale nazionale in Sicilia, tenutasi proprio a Taormina. Qui ha avuto l’onore di essere premiata tra le migliori concorrenti.

Da non dimenticare che la Puglia ha portato a casa ben due fasce durante l’evento. Oltre a Giulia Prencipe, è stata premiata anche Martina Modugno, di Bari, altra talentuosa ragazza.

Un ringraziamento speciale va a Rosanna Stega, Nicola Maurantonio, Davide Calò e ad Antonio Altavilla, agente regionale per la Puglia e titolare dell’agenzia *Altamedia Srl*, che si sono prodigati per la buona riuscita del concorso e per il successo delle selezioni in Puglia. Un sentito grazie anche al patron del concorso nazionale *Una Ragazza per il Cinema*, Antonio Lo Presti, e alla sua dolce consorte Daniela Eramo, per la loro dedizione e impegno.

Il concorso *Un Volto per la Moda* si sta già preparando per selezionare le ragazze che parteciperanno all’edizione del prossimo anno, promettendo nuove opportunità per giovani talenti in cerca di visibilità e successo.