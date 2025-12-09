[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Una poltrona per due” per la ventiduesima volta alla Vigilia di Natale su Italia1

“Una poltrona per due” conferma anche quest’anno la sua presenza immancabile nel palinsesto natalizio italiano. Il film cult del 1983, diretto da John Landis e interpretato da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, sarà trasmesso su Italia 1 la sera della vigilia, segnando la sua 22esima messa in onda consecutiva il 24 dicembre. Un appuntamento ormai diventato tradizione, capace di unire generazioni diverse attorno a una delle commedie più amate e riconoscibili del periodo festivo.

Accade infatti ininterrottamente dal 2012, ma si tratterà addirittura della 22esima volta in totale. Questo perché la prima risale al 1998, e da allora la consuetudine non è stata rispettata soltanto in sei occasioni: nel 2001 (quando il film venne mandato in onda direttamente il 25), nel 2002 (31 ottobre), nel 2003 (21 dicembre), nel 2007 (25 novembre), nel 2011 (23 dicembre) e soprattutto nel 2005 (quando non venne neppure incluso nel palinsesto). Mentre per rintracciare il debutto assoluto della pellicola diretta da John Landis sui piccoli schermi dello Stivale occorre tornare al 9 aprile 1986, su Canale 5.

LA TRAMA DI UNA POLTRONA PER DUE

Al centro della vicenda un imbroglione squattrinato (Eddie Murphy) che prende il posto di un borioso investitore (Dan Aykroyd), uno scambio di persona ordito per scommessa da due fratelli milionari (Don Ameche e Ralph Bellamy) annoiati e senza scrupoli. Inizia così una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera cinematografica di Eddie Murphy e traghettato quella di Jamie Lee Curtis dal genere horror alla commedia, offrendo una pungente critica contro il capitalismo più spietato e la generazione yuppie attraverso un irresistibile mix di humor e critica sociale.

Già al momento dell’uscita, Trading Places – questo il titolo originale – ricevette buone critiche e un ottimo successo di pubblico, arrivando anche a strappare alcune nomination ai Golden Globes e agli Oscar. Ma soprattutto il film ebbe l’effetto di lanciare o rilanciare le carriere del suo cast: Eddie Murphy, all’epoca praticamente esordiente dopo le sue apparizioni al Saturday Night Live, divenne immediatamente uno degli attori più pagati e apprezzati degli anni Ottanta; Dan Aykroyd, già affermato dopo Blues Brothers, continuò il suo slancio riuscendo poi a realizzare anche Ghostbusters; e soprattutto Jamie Lee Curtis, considerata una scream queen per la sua partecipazione a horror come Halloween, si reinventò come straordinaria interprete comica, anche successivamente con Un pesce di nome Wanda.