Una “Dad” in vacanza

Per l’evento di fine anno niente teatro? E allora tutti in diretta web

Gli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” porteranno in scena Sabato 20 Giugno 2020 dalle ore 17.00 i propri lavori realizzati con i propri insegnanti come di consueto nell’evento di fine anno scolastico.

Ma così come i ragazzi hanno dovuto abbandonare i propri banchi fin dal 5 marzo, data di inizio del lockdown per l’emergenza Covid, così oggi non potranno esibirsi sul consueto palco del teatro della scuola.E allora…visto che il web, grazie alla DAD, ovvero Didattica a Distanza, li ha tenuti comunque uniti in classe, perché non proporre i lavori di fine anno proprio in diretta internet?

E così ragazzi e insegnanti si son messi al lavoro per realizzare le proprie clip (ben undici!) che verranno presentate al pubblico della rete con un’unica diretta su Facebook, che andrà in onda sulla pagina della scuola, intitolata “Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” e verrà condivisa anche sulla pagina di Radio Manfredonia Centro.Di sicuro sarà tutto diverso rispetto al teatro scolastico, di simile ci sarà solo il presentatore, perché dalla scuola a presentare i lavori realizzati ci sarà Matteo Perillo, proprio come se fosse un evento reale.Lo spettacolo “virtuale” si intitolerà “Una DAD a distanza” parafrasando il motivetto de Lo Stato Sociale, per salutare questa nuova modalità di apprendimento all’inizio delle vacanze, con l’auspicio che a settembre si possa tornare in si

curezza tra i banchi con la modalità più classica.Pertanto, tutti pronti per la diretta Facebook Sabato 20 Giugno 2020 alle ore 17.00. Non mancate!