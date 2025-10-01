Una compagnia è pronta a prendere il posto di Lumiwings, le indiscrezioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambio di rotta per l’Aeroporto di Foggia?

Cresce l’attesa all’aeroporto Gino Lisa di Foggia per un possibile cambio di gestione dei voli. Secondo indiscrezioni, la compagnia aerea romana Aeroitalia sarebbe interessata a subentrare alla greca Lumiwings, che opera sullo scalo foggiano dal 2022. La notizia arriva in un momento cruciale per l’infrastruttura, che ha visto un notevole incremento del traffico passeggeri nei primi mesi del 2025.

Un potenziale nuovo operatore

Aeroitalia non è un nome nuovo per il “Gino Lisa”. La compagnia, infatti, arrivò seconda nel bando regionale del 2022, dimostrando già all’epoca un forte interesse per l’aeroporto di Foggia. Ora, con le presunte difficoltà finanziarie di Lumiwings e il fallimento della trattativa per un’acquisizione da parte di imprenditori locali, lo scenario si riapre. L’arrivo di Aeroitalia potrebbe portare a un potenziamento delle rotte e a una maggiore offerta di posti, grazie a una flotta più ampia e variegata che include Boeing 737-800 (da 189 posti), Embraer E190 (100 posti), Embraer E175 (88 posti) e ATR 72-600 (68 posti).

L’aeroporto di Foggia in crescita

Nonostante le limitate tratte e la presenza di un’unica compagnia, i dati statistici confermano il potenziale dell’aeroporto. Secondo i dati di Assaeroporti e Aeroporti 2030, nei primi otto mesi del 2025 il traffico passeggeri ha raggiunto quota 53.344, con un picco di 6.980 viaggiatori solo nel mese di agosto. Questi numeri dimostrano un forte interesse da parte del territorio e dei viaggiatori, suggerendo che un maggiore investimento e un’offerta più ampia potrebbero tradursi in un’ulteriore crescita.

Mancano gli investimenti

Nonostante i dati positivi e l’interesse di nuove compagnie, resta aperta la questione del supporto istituzionale. Le associazioni locali e gli addetti ai lavori continuano a sottolineare la necessità di un impegno maggiore da parte della Regione Puglia, ritenuto insufficiente per valorizzare appieno il “Gino Lisa”.

Il quadro definitivo è atteso nei prossimi giorni, ma l’eventuale arrivo di Aeroitalia potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il futuro dell’aeroporto di Foggia.