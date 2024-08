Un viaggio tra le antiche tradizioni: a Siponto la mostra sulle piante del Gargano

A Siponto, presso i locali attigui alla parrocchia di Santa Maria Regina, è in corso la VII Edizione della Mostra “Le piante del Gargano tra Storia e Tradizione”, un evento che si concluderà l’8 agosto e che rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio botanico del territorio Daunio.

La mostra (visitabile dalle 17 alle 20), curata da Aldo Caroleo, figura di riferimento nella promozione della cultura sipontina, presenta un ricco erbario frutto di anni di ricerca e interviste con gli anziani delle masserie locali. Ogni pianta esposta è accompagnata da una dettagliata scheda informativa che ne descrive le proprietà curative, alimentari e terapeutiche, raccontando anche storie e usi antichi legati alla tradizione popolare.

Particolarmente interessante è la sezione dedicata ai prodotti derivati da piante autoctone come il carrubo e il fico d’India. Quest’ultimo, in particolare, viene utilizzato per estrarre un olio dalle proprietà prodigiose, molto apprezzato a livello internazionale. Considerata la vasta presenza di fichi d’India a Manfredonia, è proprio Caroleo a suggerire come questa potrebbe rappresentare una nuova opportunità economica per il territorio.

Oltre all’erbario, la mostra offre laboratori interattivi, come il “Giardino dei Semplici”, dove i visitatori possono osservare piante, fiori e insetti attraverso uno stereoscopio, esplorando il mondo vegetale e minerale in modo approfondito. Un’altra ala della mostra è dedicata alle ricette della tradizione contadina, tratte da interviste e testi locali, disponibili per la consultazione.

Aldo Caroleo, con la sua instancabile dedizione, continua a lavorare per mantenere vive le tradizioni di Siponto e per promuovere la riscoperta e la valorizzazione delle risorse locali, coinvolgendo giovani e adulti in un percorso che unisce passato e futuro.

E noi sipontini non possiamo che essere grati a chi da sempre si adopera per diffondere le bellezze della nostra terra.

Maria Teresa Valente