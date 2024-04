Un Posto al sole spoiler, Michele ferma il matrimonio di Silvia

Un Posto al sole e lo spoiler su Michele è davvero incandescente. Egli fermerà le nozze di Silvia, accadrà quindi l’impensabile. Che cosa farà la donna? Già si parlava che qualcuno avrebbe fatto un colpo di testa. Improvvisamente avverranno delle conseguenze incredibili.

La proprietaria del Bar Vulcano percorrerà la sua vita con il nuovo amore, il banchiere Giancarlo?

L’alternativa è tornare con il giornalista antimafia Michele Saviani. La storia con il padre adottivo di Rossella è andata avanti molti anni e i due assieme hanno attraversato momenti veramente difficili. Nonostante tutto però il loro era un legame speciale.

La stanchezza ha rovinato tutto, anche se Michele sembra non voler rinunciare a colei che ha capito essere l’amore della sua vita. Per cui egli dichiarerà il suo sentimento a Silvia con un gesto incredibile. Scopriamo, dunque, assieme in anteprima che cosa accadrà.

Silvia sarà finalmente felice, ecco con chi

Dal primo episodio quando Silvia è apparsa come la ragazza che stava per diventare madre di Rossella. La proprietaria del Bar Vulcano accetterà di sposare Giancarlo: sarà questa la scelta giusta? La donna non nasconderà che esiste una certa incompatibilità di carattere con l’uomo con cui spesso è in disaccordo.



Silvia ha tradito Giancarlo con Michele, ha infatti vissuto con l’ex marito un momento di intensa passione. La decisione di sposare il banchiere, che non conosce quanto è accaduto, serve per placare i suoi sensi di colpa? E’solo un modo per dimenticare il giornalista? Di fatto però il matrimonio tra la Graziani e Giancarlo sarebbe in entrambi i casi basato sulla finzione.

L’ex marito della donna correrà in Chiesa

In molti pensano, infatti, che l’ex marito della donna correrà in Chiesa e interromperà le nozze per dichiararle tutto il suo amore. La donna potrebbe finalmente capire di amare Michele. Inoltre, una delle coppie più amate della soap potrebbe riformarsi e continuare a far sognare i suoi fan.

Che succederebbe se la donna fosse rimasta incinta, dopo la bollente passione con l’ex marito? Insomma, Silvia davanti all’altare scapperà con Michele? O, esattamente come la figlia lascerà il fidanzato all’altare? Le prossime puntate di “Un Posto al Sole” chiariranno. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.