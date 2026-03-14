Un posto al sole, spoiler dal 16 al 20 marzo: Roberto esasperato

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Nuova settimana ricca di colpi di scena per Un posto al sole, la storica soap italiana ambientata a Napoli e trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 16 al 20 marzo 2026 promettono sviluppi importanti per molti dei protagonisti della serie: il rapporto tra Roberto Ferri e sua figlia Cristina si farà sempre più teso, mentre il comportamento enigmatico di Greta solleverà nuovi interrogativi. Nel frattempo la crisi tra Diego e Ida rischia di precipitare definitivamente e Damiano prosegue le sue indagini sulla banda di ladri. Sullo sfondo, altri personaggi saranno alle prese con scelte delicate, amori complicati e segreti pronti a emergere.

Lunedì 16 marzo 2026

La settimana si apre con un clima già piuttosto teso all’interno della famiglia Ferri. Cristina continua ad avvicinarsi sempre di più a Teo, un’amicizia che suscita non poche preoccupazioni nel padre Roberto. Tra i due scoppia infatti un confronto molto acceso, che Marina osserva senza poter intervenire per evitare lo scontro.

Roberto, sempre più stanco delle tensioni familiari, decide allora di mettersi in contatto con Greta, convinto che la donna stia nascondendo qualcosa. Il suo comportamento appare infatti sempre più ambiguo e la sua assenza continua a pesare sull’equilibrio della figlia.

Intanto Manuela vive un momento particolarmente intenso: il grande giorno della laurea e quello del matrimonio con Niko si avvicinano rapidamente, e la giovane è sempre più stressata dai preparativi e dalle aspettative. Nel frattempo Maurizio continua a frequentare il Caffè Vulcano e riesce a instaurare un rapporto cordiale con Manuela, ma la sua vera identità potrebbe essere scoperta da qualcuno.

Anche sul fronte delle relazioni personali non mancano le tensioni: Massaro decide di contattare Mariella per scusarsi del suo comportamento, lasciando la donna piuttosto colpita dalle sue parole. Tuttavia Sasà resta convinto che l’uomo stia ancora recitando una parte e non si fida affatto delle sue intenzioni.

Martedì 17 marzo 2026

La pressione continua a crescere per Manuela, divisa tra l’impegno universitario e l’organizzazione delle nozze. Il momento che dovrebbe essere il più bello della sua vita si trasforma così in una fonte di grande stress.

Nel frattempo Maurizio continua a muoversi con cautela all’interno del Vulcano, ma la sua presenza costante aumenta il rischio che qualcuno lo riconosca. Se la sua identità venisse rivelata, potrebbero aprirsi scenari imprevedibili.

Parallelamente si sviluppa la storia che coinvolge Mariella. Dopo aver incontrato nuovamente Massaro, la donna decide di non raccontare nulla né a Guido né a Bice. Questo segreto la porta però a riflettere più profondamente sulle relazioni e sul comportamento degli uomini, aprendo una fase di dubbi e interrogativi personali.

Mercoledì 18 marzo 2026

Nel corso della settimana l’atteggiamento di Greta diventa sempre più incomprensibile agli occhi di Roberto. La donna continua infatti a opporsi con fermezza al ritorno a casa della figlia Cristina, una scelta che lascia Ferri profondamente perplesso.

Deciso a capire cosa stia realmente accadendo, Roberto sceglie di affrontarla direttamente. Dietro l’atteggiamento distaccato di Greta potrebbe nascondersi un segreto destinato a cambiare gli equilibri della situazione.

Nel frattempo Raffaele e Ornella devono gestire una fase delicata del loro rapporto. Le difficoltà personali della coppia si intrecciano con le preoccupazioni per Diego e Ida, la cui relazione appare sempre più fragile.

Sul fronte sentimentale continua inoltre a svilupparsi la vicenda che coinvolge Alberto Palladini. Nonostante i sensi di colpa nei confronti del figlio Gianluca, l’avvocato non riesce a togliersi dalla mente Anna, la giovane donna con cui ha avuto un momento di passione. Questo conflitto interiore lo tormenta e rischia di avere conseguenze imprevedibili.

Giovedì 19 marzo 2026

La crisi tra Diego e Ida raggiunge un punto critico. Il giovane, sempre più esasperato dall’instabilità emotiva della compagna, inizia a sospettare che Ida stia pensando a un cambiamento radicale nella sua vita, forse lontano da lui.

I dubbi e le tensioni accumulati negli ultimi tempi rischiano di far crollare definitivamente il loro rapporto. Raffaele e Ornella, che già stanno affrontando problemi personali, si trovano così a dover gestire anche questa situazione complicata.

Nel frattempo Ferri deve affrontare una doppia pressione: da una parte il rapporto difficile con la figlia Cristina, dall’altra l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. La situazione familiare si fa sempre più intricata e Roberto è costretto a prendere decisioni difficili.

Parallelamente prosegue la storyline legata al mondo criminale. Eduardo cerca di dimostrare di voler cambiare strada e di mantenere la promessa di restare lontano dai guai. Tuttavia il passato continua a pesare sulle sue spalle e le pressioni intorno a lui diventano sempre più forti.

Nel frattempo Damiano porta avanti le indagini sulla banda di ladri e potrebbe aver trovato una traccia importante: l’identità di una donna coinvolta nei colpi della gang. Se le sue intuizioni si rivelassero corrette, l’indagine potrebbe fare un salto decisivo.

Venerdì 20 marzo 2026

L’ultima puntata della settimana promette ulteriori colpi di scena. Damiano si trova nuovamente sotto pressione a causa dell’atteggiamento provocatorio di Grillo, che continua a metterlo in difficoltà e a ostacolare il suo lavoro.

Eduardo, dal canto suo, si trova davanti a una scelta difficile che potrebbe determinare il suo futuro. Il percorso di redenzione che ha intrapreso non è affatto semplice e le tentazioni del passato continuano a farsi sentire.

Intanto Raffaele e Ornella restano molto preoccupati per la situazione tra Diego e Ida. La fragilità della relazione potrebbe infatti spingere Diego a cercare altrove una distrazione dai suoi problemi, aprendo la strada a possibili nuovi sviluppi sentimentali.

Parallelamente continua la tormentata vicenda di Alberto Palladini. L’uomo non riesce a liberarsi dei sentimenti per Anna e si trova sempre più diviso tra il senso di colpa verso il figlio e il desiderio che prova per la giovane donna. Questo conflitto emotivo rischia di trascinare Alberto in una situazione ancora più complicata.

