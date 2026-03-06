Un Posto al Sole, spoiler 6 marzo 2026: Luca in preda allo sconforto, Alberto e Anna restano da soli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 6 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo un lungo periodo in cui non aveva avuto nessun problema Luca dovrà fare i conti con la sua malattia che tornerà a fargli visita. A causa del nuovo episodio De Santi si lascerà travolgere da un momento di grande sconforto.

Spoiler Un posto al sole 6 marzo 2026: Diego e Ida in crisi, Rossella si fa delle domande

È ormai palese che Alberto sia attratto da Anna, una situazione decisamente complicata dal momento che il figlio se ne è innamorato. Palladini e la ragazza si ritroveranno da soli, lui riuscirà a tenere a bada ciò che prova?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la situazione tra Diego e Ida sarà sempre più delicata. I due stanno vivendo un momento molto difficile e lui non sa più come gestire la cosa. Intanto Rossella inizierà a porsi delle domande in merito al suo futuro professionale.