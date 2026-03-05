Un Posto al Sole, spoiler 5 marzo 2026: clima teso tra Ornella e Raffaele, è scontro tra Manuela e Micaela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 5 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante tutti gli sforzi di Raffaele il clima tra lui e Ornella continuerà ad essere molto teso. Intanto Diego dovrà fare di nuovo i conti con una difficile situazione con Ida.

Spoiler Un posto al sole 5 marzo 2026: momento delicato per Rossella, rifletterà su…

Tra le gemelle Cirillo scoppierà una delle loro solite discussioni, nel frattempo un misterioso uomo apparirà molto interessato alle loro vite. Cosa vuole da loro?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per Rossella non sarà un periodo facile. La giovane dottoressa sarà divisa tra il desiderio di crescere dal punto di vista professionale e i suoi doveri in ospedale. La Graziani si ritroverà a fare delle importanti riflessioni.