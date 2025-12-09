Un Posto al Sole, spoiler 9 dicembre 2025: Sabbiese sempre più vicino a Stella, Manuela e Niko scoprono che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 9 dicembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che le cose andranno sempre peggio tra Eduardo e Clara, lui si approfitterà di ogni pretesto per discutere con lei e cercare conforto in Stella. Con quest’ultima Sabbiese ha tradito la moglie e sembrerà sempre più vicino a lei.

Spoiler Un posto al sole 9 dicembre 2025: Filippo accetta la proposta di Chiara, Manuela e Niko faranno una scoperta

Filippo deciderà di accettare la decisione di Chiara, però dopo aver detto chiaramente a Ferri e Marina che non si lascerà coinvolgere da loro. Il figlio di Roberto quindi rappresenterà la Petrone all’interno dei Cantieri, dove dovrà controllare anche Gennaro.

Nel frattempo Elena proverà a mediare tra Alice e i suoi nonni, lei però non sembrerà affatto intenzionata a perdonarsi per aver sfruttato i problemi di Vinicio per attaccare Gennaro Gagliotti. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela e Niko scopriranno che Matteo dall’inizio dell’anno sta tormentando Jimmy.