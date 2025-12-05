Un Posto al Sole, spoiler 5 dicembre 2025: Eduardo turbato commette un errore? Raffaele sta pensando di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 5 dicembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese non sta vivendo affatto bene la sua attuale situazione, non è ancora riuscito a trovare un lavoro e non sa come andrà il processo. Il fatto di non essere in grado di garantire alla sua famiglia la vita che meritano continua a turbarlo e questo potrebbe fargli compiere uno sbaglio.

Spoiler Un posto al sole 5 dicembre 2025: Raffaele si congeda da Palazzo Palladini?

Raffaele ha ormai deciso di andare in pensione nonostante non sia stata una scelta affatto semplice. Per lui la realizzazione del presepe a Palazzo Palladini potrebbe essere l’occasione per congedarsi in modo definitivo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Bice ha intenzione di coinvolgere Cotugno nel suo piano. La sorella di Sasà vuole spingerlo a darle il denaro che intende usare per incastrare Troncone.