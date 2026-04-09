Un Posto al Sole, spoiler 9 aprile 2026: nervi tesi tra Ferri e Cristina, Nunzio e Rossella costretti a…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che è successo durante la festa organizzata da Cristina Ferri sarà furioso con lei. Marina proverà a mediare tra loro ma non servirà a nulla, lo scontro tra loro infatti sarà molto acceso.

Spoiler Un posto al sole 9 aprile 2026: Rossella e Nunzio vanno a vivere da Silvia e Michele

La figlia di Roberto Ferri dovrà fare i conti con un’amara sorpresa, intanto Raffaele chiederà a Sabbiese e Angelo di occuparsi della riparazione dei danni che sono emersi a Palazzo Palladini dopo la festa di Pasquetta.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che ad avere la peggio sono stati Nunzio e Rossella, il loro appartamento infatti si è allagato. In attesa di risolvere la situazione i due dovranno trasferirsi per un po’ a casa di Michele e Silvia.