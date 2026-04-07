Un Posto al Sole, spoiler 7 aprile 2026: bulli a Palazzo Palladini, Ferri su tutte le furie

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 7 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il meteo non sarà favorevole ma gli inquilini di Palazzo Palladini riusciranno comunque a godersi la Pasquetta, ci saranno però anche dei colpi di scena.

Spoiler Un posto al sole 7 aprile 2026: Nunzio interviene alla festa di Cristina, Raffaele e Silvana devono placare Ferri

Bianca e Jimmy hanno deciso di fare irruzione nella festa organizzata da Cristina e dovranno fare i conti con delle conseguenze. Cosa accadrà? Nunzio sarà costretto ad intervenire per risolvere la situazione.

https://www.youtube.com/watch?v=aH6wiR7qFjI

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sarà tanta la tensione tra Cristina e Leo. A Palazzo Palladini si sono imbucato alcuni bulli per vendicarsi dei ‘ricchi’. Silvana e Raffaele si ritroveranno a dover fare un bilancio, ma la cosa più difficile sarà placare l’ira di Roberto Ferri.