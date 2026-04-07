Un Posto al Sole, spoiler 7 aprile 2026: bulli a Palazzo Palladini, Ferri su tutte le furie
Nunzio interviene alla festa di Cristina Raffaele e Silvana devono placare Ferri. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 7 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che il meteo non sarà favorevole ma gli inquilini di Palazzo Palladini riusciranno comunque a godersi la Pasquetta, ci saranno però anche dei colpi di scena.
Spoiler Un posto al sole 7 aprile 2026: Nunzio interviene alla festa di Cristina, Raffaele e Silvana devono placare Ferri
Bianca e Jimmy hanno deciso di fare irruzione nella festa organizzata da Cristina e dovranno fare i conti con delle conseguenze. Cosa accadrà? Nunzio sarà costretto ad intervenire per risolvere la situazione.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che sarà tanta la tensione tra Cristina e Leo. A Palazzo Palladini si sono imbucato alcuni bulli per vendicarsi dei ‘ricchi’. Silvana e Raffaele si ritroveranno a dover fare un bilancio, ma la cosa più difficile sarà placare l’ira di Roberto Ferri.